Mário Cesar deixa a prefeitura

O secretário de governo Mário Cesar está de saída da municipalidade. Ex-vereador e tido como eficiente nas articulações políticas, Mário não resistiu à aproximação das eleições e da necessidade da prefeita Adriane Lopes em ampliar composições para seu projeto de reeleição.

O ainda secretário deve ficar no cargo até o martelo ser batido e definido seu sucessor. O deputado Lídio Lopes, marido da prefeita, disse ao JD1 que não há uma solução definitiva para a questão.

Diversas especulações, que passam por nomes do PSDB ou do PP de Tereza Cristina, estão na mesa.

