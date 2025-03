Marisa Serrano recebe diploma por defesa dos direitos das mulheres no Congresso

A ex-senadora Marisa Serrano será homenageada no próximo dia 27 de março, no Congresso Nacional, com o Diploma Bertha Lutz 2025, uma distinção concedida pelo Senado Federal a mulheres que se destacaram na defesa dos direitos femininos e na luta por igualdade de gênero no Brasil.

Marisa Serrano receberá a honraria ao lado de nomes de grande relevância nacional, como a escritora Conceição Evaristo, as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, e a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna.

A ex-senadora destacou a importância da homenagem como um reconhecimento coletivo às mulheres do Brasil: “É uma deferência através da qual homenageio todas as mulheres sul-mato-grossenses, brasileiras, porque eu sei da nossa luta, da nossa garra, para conquistar o espaço feminino na sociedade.”

Marisa agradeceu especialmente à senadora Tereza Cristina, responsável por sua indicação para a premiação. O Diploma Bertha Lutz foi instituído em 2001 pelo Senado Federal e leva o nome da pioneira do movimento feminista no Brasil, Bertha Lutz, que foi uma das responsáveis pela conquista do voto feminino no país.

Tereza Cristica indicou Marisa para receber o diploma / Reprodução - Poder360º

Trajetória de destaque

Marisa Serrano possui uma longa trajetória na política e na cultura de Mato Grosso do Sul. Professora, escritora e ex-deputada federal, ela foi senadora da República e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Atualmente, é presidente de honra do PSDB/MS e vice-presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

