Marquinhos construirá mais 2,8 mil novas moradias

Para a próxima gestão uma das metas do prefeito Marquinhos Trad (PSD), é ampliar o acesso à moradia social para reduzir o déficit habitacional.

A expectativa é entregar, aproximadamente, 2,8 mil novas unidades habitacionais e ampliar o acesso ao crédito e programas de financiamento a pessoas de baixa renda.“Ter um lugar pra chamar de seu é uma das coisas que mais faz as pessoas felizes. Nossa gestão tem como meta principal o bem-estar da população, principalmente menos favorecida. Por isso, vamos continuar trabalhando para ampliar o acesso a financiamentos para os menos favorecidos, reduzindo o déficit habitacional na nossa cidade”, declarou Marquinhos Trad.

O plano de expansão, desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas na área habitacional também prevê a implementação do projeto piloto de habitação na área central, como parte do programa Reviva Campo Grande; a criação da Vila dos Idosos, para fins de locação social; além da construção de 150 casas para famílias realocadas da extinta ocupação irregular da Cidade de Deus, no Bairro Dom Antônio Barbosa.

A ampliação do número de beneficiados em programas de financiamento habitacional, como o “Sonho de Morar” e “Nosso Lote”, e o acesso facilitado ao crédito para construção ou compra de materiais pelo programa “CrediHabita” ou outro programa habitacional, serão estimulados em benefício da população. Também está prevista a criação do programa de acesso ao aluguel social como alternativa para redução do déficit habitacional.

As atividades de regularização fundiária serão ampliadas no Município com a revisão da Política Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária e revisão do Plano Municipal de Habitação.

Realizações

Marquinhos entregou 645 unidades habitacionais em Campo Grande, sendo 260 no Residencial Rui Pimentel, 272 no Jardim Canguru e 113 entregues e 23 em andamento no Bom Retiro. Além das entregues, 1.513 unidades estão em construção no Aero Rancho, Sírio Libanês, Jardim Inápolis, Portal das Laranjeiras, Jardim Mato Grosso e Residencial Armando Tibana.

