Marquinhos decreta barreira sanitÃ¡ria no aeroporto da capital

O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad assinou na tarde desta sexta-feira (27), o Decreto Municipal que determina barreira sanitária no Aeroporto Internacional da capital. Além disso, o prefeito aproveitou a transmissão ao vivo pelo Facebook para afirmar que o isolamento horizontal permanece na cidade, ou seja, todas as pessoas devem permanecer em casa e sair, apenas em último caso.

Segundo Marquinhos, essa barreira é mais uma medida para evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus em Campo Grande. “Todos os passageiros devem passar por uma triagem onde vai ser aferida até a temperatura corporal. Em caso de febre, esse passageiro será encaminhado ao setor da Saúde Municipal, daí por diante, ele deverá seguir todas as recomendações da autoridade sanitária. Nós estamos tendo um aumento no número de mortos e infectados, com essas medidas, nós poderemo evitar que cheguemos ao patamar de outras cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo”, ponderou.

Em relação ao isolamento social, o prefeito afirmou que as medidas ainda permanecem as mesmas. “O sistema adotado pela Prefeitura é o horizontal, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Nesse momento devemos ser responsáveis e preservar a saúde de todos os campo-grandenses. Com a vida podemos recuperar a economia, porém sem ela, isso não é possível”, finalizou.

Casos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizou nesta sexta-feira (27) o número de casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul. São três novos casos no Estado, um em Campo Grande, outros dois em Batayporã e Rio Verde.

Com a atualização, MS alcança 28 casos confirmados da doença. A secretaria recebeu ainda 427 notificações, 51 suspeitos, 337 descartados em nenhum caso de óbito.

