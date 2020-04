Marquinhos decreta corte de 30% do salário dele, secretários e diretores

O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad anunciou na noite desta terça-feira (14), que irá cortar em 30% o salario de prefeito, vice e secretários, diretores e subprefeitos em 30%. Além disso, os comissionados serão afetados no corte das gratificações, que não entra como salário na folha de pagamento.

O anúncio foi feito, há pouco, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Segundo Marquinhos, as áreas de segurança, saúde, ou seja, de serviços essenciais não serão atingidos.

“Essa decisão não é fácil para nenhum gestor, porém enquanto não for aprovada a ajuda financeira do Governo Federal aos municípios, nós ficamos de mãos atadas. Nesse momento decidimos cortar os salários do alto escalão. Já, os comissionados não terão o salário reduzido, apenas ad bonificações”, explicou.

Em relação a demissões, como foi ventilado pela manhã, o prefeito afirmou que o Executivo não trabalha com esta hipótese. “Essa medida de austeridade é para não acontecer justamente isso. Algumas prefeituras estão tomando essa medida, mas nós não. Caso venha recurso de ajuda aos municípios de Brasília, iremos adequar novamente às folhas de pagamento”, finalizou.

A Prefeitura de Campo Grande tem aproximadamente 27 mil funcionários entre ativos e inativos. O decreto deverá ser publicado hoje em edição extra Diogrande, porém até o momento desta matéria não havia sido divulgado.

