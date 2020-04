Marquinhos e Mandetta discutem ações contra coronavírus

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu o ex-ministro as Saúde, Luís Henrique Mandetta, na manhã de hoje, na Esplanada Ferroviária. Segundo publicação nas redes socias, os dois conversaram sobre ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Essa foi a primeira visita que Mandetta fez a Campo Grande desde sua demissão do Ministério da Saúde, por divergir das ideias de isolamento social e uso indiscriminado da cloroquina no tratamento da Covid-19.

O prefeito afirmou que durante a conversa, o ex-ministro explicou as últimas ações que foram tomadas por ele no Ministério da Saúde. Quando aconteceu a exoneração, Marquinhos usou as redes sociais para criticar o ato do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, a “a saída do Mandetta neste momento pode ser um risco para o país”.

