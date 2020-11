Marquinhos é reeleito no primeiro turno

Candidato do PSD, atual prefeito Marquinhos Trad é reeleito neste domingo (15) e vai administrar Campo Grande por mais quatro anos. Ao fim da apuração, Marquinhos teve 52,58% dos votos. Foram 218.418 votos no total.

Em segundo lugar ficou o candidato do Avante, Promotor Harfouche com 11,58% (48.094 votos). A eleição na Capital teve 3,99% votos brancos e 5,40% votos nulos. O terceiro lugar ficou com o petista Pedro Kemp, que teve 34.546 dos votos, obtendo 8.32%.

As urnas já foram 100% apuradas. Todos os votos podem ser verificados aqui.

