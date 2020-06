Marquinhos estuda adiantar Toque Recolher para 23h

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) afirmou na tarde desta segunda-feira (15), que deverá adiantar o Toque de Recolher para às 23h, devido ao aumento do descumprimento da medida na capital. Segundo o prefeito, 1.500 pessoas foram flagradas, durante o feriado prolongado, fora de suas residências durante o horário de isolamento obrigatório. Horário atual é das 00h às 05h.

Ainda conforme informações do Marquinhos, diversas denúncias chegaram via WhatsApp para ele. "Reclamaram que diversas pessoas estão se aglomerando nos bairros, até jogando futebol. Além disso, eles sugeriram mais restrições em bares e restaurantes, além dos supermercados que, segundo eles, não estão limitando o número de pessoas dentro do estabelecimetos”, enumerou.

O chefe do Executivo Municipal falou também que, 1.500 cidadãos descumpriram o Toque de Recolher durante o final de semana. “Por esse motivo, estamos discutindo medidas mais energéticas com a comissão de combate ao coronavírus e poderemos ampliar o horário das 23h às 5h. Porém nós temos aguardar o laudo conclusivo para tomarmos a medida”, projetou.

Outra demanda das pessoas, foi a solicitação do uso obrigatório de máscaras em todo os locais públicos, ao invés de apenas no transporte público. “Hoje irei me reunir com o Ministério Público Estadual (MPE) e com a Ordem dos Advogado do Brasil (OAB) estadual para definirmos se esse tipo de medida é cabível judicialmente, pois todas as vezes que uma questão é judicialização gera uma intranquilidade. Se fizemos uma pesquisa sobre o assunto, alguns seria contra a obrigatoriedade e outra favorável. Além disso, outros poderiam ser a favor desde que a Prefeitura oferecesse os equipamentos de proteção, no entanto isso seria inviável, porque distribuímos, no entanto, muito moradores estão pegando às mascaras sem necessidade, pois esquecem em casa as que já tem”, exemplificou.

