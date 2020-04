Marquinhos se diz ‘desapontado’ pela saída de Moro

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (24) para lamentar o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com ele, além do desapontamento, as denúncias do ex-ministro contra o presidente Jair Bolsonaro, são contundentes.

“Desapontado com a saída daquele que é, na minha opinião, sinônimo de luta contra a corrupção. Sempre o admirei. Com a toga, com o terno ou com roupas comuns, Moro vestia a esperança de um Brasil melhor”, lamentou.

Em outro trecho o prefeito afirmou que “ele não apenas se demitiu, mas fez contundentes denúncias. Lamentável que em um momento de crise na saúde mundial como este, a gestão federal perca um aliado de tamanha envergadura moral. Triste dia para o Brasil”.

