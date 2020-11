Marquinhos Trad aparece na frente nos resultados das urnas

A reportagem do JD1 Notícias teve informação extra oficial de resultado de uma das urnas. Nela, mostra o prefeito Marquinhos Trad disparando na frente dos adversários.

Trad aparece com 115 votos, seguido do Promotor Harfouche (Avante) com 35 votos. Depois aparece Pedro Kemp (PT), com 25 votos. Nesta urna, a maioria dos candidatos tem menos de 10 votos.

