Marquinhos Trad terá 30 segundos no Facebook da esposa de Harfouche

Esposa de Harfouche, Cláudia de Oliveira Ribeiro, terá que dar “espaço” em seu Facebook a Marquinhos Trad, após divulgar vídeo em que o candidato do Avante, Promotor Harfouche, aparece ofendendo o atual prefeito e candidato à reeleição em Campo Grande.

O vídeo foi publicado no dia 16 de outubro de 2020, contendo 2 minutos e 43 segundos. Nele, Harfouche acusa o prefeito de comprar a imprensa. Segundo o candidato do Avante, a imprensa não divulgou conteúdo audiovisual em que o prefeito aparece “constrangendo servidores, sobretudo da Semed, a adesivarem seus carros e pedir votos para ele, dizendo que vai chamar uma lista de concurso, no dia 16, se ele for leito no primeiro turno”.

Para a Justiça Eleitoral, essa conduta viola os princípios da moralidade eleitoral e a legislação eleitoral. Contudo, a justiça verificou que não é todo o conteúdo que possui ofensa e inverdades ao prefeito, por isso, Trad terá 30 segundos para o direito de resposta.

A assessoria informou que Cláudia recorrerá da decisão

