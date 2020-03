Marquinhos antecipa toque de recolher para às 20h nesta quinta

O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad afirmou nesta quarta-feira (25) que irá antecipar o toque de recolher das 22h para às 20h, nesta quinta-feira (26). O novo sistema valerá para nesta quinta, sexta , sábado e domingo. Segundo o prefeito, a medida ainda mais dura é para evitar ainda mais aglomerações de pessoas nas ruas e evitar o avanço da pandemia do coronavírus (Covid-19) na capital.

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. “Se não tivéssemos tomados medidas como essas em Campo Grande estaria em uma situação pior em números de infectados, a exemplo de outras capitais do nosso país. Temos que evitar aglomerações em bares e conveniências, principalmente em finais de semana”, explicou.

Em relação ao fechamento do comércio, Marquinhos afirmou que a volta das atividades dependerão dos números que serão apresentados nos próximos dias. “Caso tenhamos estagnação no número de infectados podemos rever o fechamento do comércio, porém ele reabrirá em doses homeopáticas com muita responsabilidade”, afirmou.

Sobre a construção civil, o prefeito informou que haverá uma flexibilização específica para o setor. “Nós deixaremos que as obras pequenas, que abrange no máximo de 20 trabalhadores, possam retornar às suas atividades. Grandes obras, como construção de prédios que aglomeram 300 profissionais, não será permitido o retorno dos trabalhos”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também