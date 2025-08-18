Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades aprovou novas propostas para a construção de 330 residências em Mato Grosso do Sul, por meio da linha Minha Casa, Minha Vida – Urbano Sub50 (FNHIS), destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850.

Os imóveis serão construídos em municípios com até 50 mil habitantes, e a lista completa das cidades beneficiadas será divulgada até o primeiro semestre de 2026.

A linha Urbano Sub50 foi recriada com a retomada do Minha Casa, Minha Vida em 2023. Desde então, 38,5 mil unidades habitacionais já foram selecionadas e contratadas em municípios de pequeno porte em todo o país.

Os municípios selecionados deverão confirmar o interesse no programa até 12 de setembro, cadastrando a proposta definitiva na plataforma TransfereGov (programa 5600020250030).

Em seguida, terão até 10 de março de 2026 para reunir toda a documentação necessária à assinatura do Termo de Compromisso.

O governo federal, por meio do Novo PAC, disponibilizará R$ 140 mil por moradia, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

A expectativa é que, em todo o Brasil, 30 mil moradias sejam construídas nesta modalidade.

Em Mato Grosso do Sul, a última seleção do Urbano Sub50 contratou 420 unidades habitacionais, totalizando R$ 54,5 milhões investidos na construção de habitação popular no estado.

