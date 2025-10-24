Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

Medida é inédita e deve ampliar número de inscritos

24 outubro 2025 - 19h10Taynara Menezes, com Agência Brasil
A medida é inédita A medida é inédita   (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A edição 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) permitirá o uso das notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - para a inscrição e classificação dos candidatos. A novidade está prevista no Edital nº 22/2025, publicado no Diário Oficial da União de 20 de outubro e disponível também na página do Sisu.

Para fins de classificação, o Ministério da Educação (MEC) levará em conta a nota da edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada, conforme a opção de curso, desde que o participante não tenha participado como treineiro - aqueles que se inscrevem na prova antes do 3 º ano do ensino médio.

A medida é inédita e foi incluída no edital de adesão das instituições de ensino superior ao Sisu 2026, que começa na segunda-feira (27) e vai até 28 de novembro, por meio da plataforma Sisu Gestão.

Para preencher o termo de adesão, as instituições precisam ter encerrado a ocupação de vagas referentes à última edição do processo seletivo da qual tenham participado. Durante o período de adesão, a instituição poderá reabrir o termo eventualmente assinado e alterar as condições de participação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Eduardo Rocha
Política
Após deixar Casa Civil, Eduardo Rocha aguarda 'sinal verde' de Riedel para definir partido
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
Política
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
"João Grandão" (PT-MS) -
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Lula segue em agenda internacional
Política
Lula quer discutir com Trump punição dada a ministros do STF
Presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana
Política
CPMI do INSS ameaça pedir prisão de testemunhas que não marcarem depoimento
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira propõe melhorias estruturais em escolas de MS
Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
Política
Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
A nota da Capital no Sistema de Capacidade de Pagamento (CAPAG) é "C" -
Cidade
Prefeitura da Capital está com nome sujo em meio a decreto de contenção de gastos

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande