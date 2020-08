“Medidas são tomadas para frear a pandemia e não matar a economia”, diz Marquinhos

Marcos Tenório, com Flávio Veras

O prefeito Marquinhos Trad reafirmou nesta sexta-feira (7), logo após a audiência de conciliação com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que Campo Grande não precisa de lockdown neste momento. “Estamos aumentando o número de leitos, estamos com leitos vázios, porque o lockdown?”, questionou.

Marquinhos disse ainda que a intenção é “salvar vidas”. “Se tivesse necessidade de lockdown, a gente aplicaria, mas não é o momento necessário para isso". O gestor municipal afirmou ainda, que mais para frente, caso seja necessário fechar tudo, não teria receio nenhum em fazer. "No momento em que a curva está achatada, com a sobra de leitos e a expansão de leitos não a motivo nenhum", ressalta Marquinhos.

A prefeitura adotou algumas medidas para evitar o aumento de casos na capital, mas a colaborarão, e muitos casos de aglomeração tem sido registrado na cidade. Diante disso, o prefeito ressaltou, as medidas estão sendo tomando para frear a pandemia e não matar a economia.

