Mesmo antes da posse em Bandeirantes, Celso Abrantes apresenta demandas na Capital

O prefeito eleito em Bandeirantes no último fim de semana, no pleito suplementar, Celso Abrantes (PSD) esteve em Campo Grande na quarta-feira (9), oportunidade em que foi recebido na Assembleia Legislativa e na Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), onde fez solicitação de moradias.

Celso Abrantes será diplomado até 29 de julho e deve assumir o cargo oficialmente em posse no dia 1º de agosto e na Capital esteve com os parlamentares que o apoiaram durante a campanha suplementar, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Caravina (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD).

Também foi apresentado à diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, demandas por moradias. “Já conversamos sobre quais são os programas e as possibilidades para que a gente possa desenvolver habitação no Município de Bandeirantes para atender as famílias que tanto querem. O prefeito demonstrou uma preocupação grande com isso, disse que é um compromisso e ele vai cumprir. E o Governo do Estado vai ser parceiro, já começando pelos lotes urbanizados que nós vamos dar andamento na nossa licitação”, apontou Maria do Carmo.

Bandeirantes dará início aos trabalhos de terraplanagem na área destinada à habitação para atender os lotes urbanizados e outros projetos. O mandato de Celso Abrantes e do vice, Marinho Serpa (PL) vai até 31 de dezembro de 2028.

