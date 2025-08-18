Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Mesmo com convites, Beto Figueiró descarta disputar eleições em 2026

"Talvez seja o momento de ficar mais tranquilo e cuidar dos meus interesses", alegou

18 agosto 2025 - 09h52Sarah Chaves    atualizado em 18/08/2025 às 10h12
Beto FigueiróBeto Figueiró   (JD1)

O ex-candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Figueiró, confirmou que deixou o partido Novo e que chegou a receber convites de outras siglas, como Avante e PRD.

Apesar das propostas, ele afirmou que não pretende se filiar a nenhum partido no momento e descartou a possibilidade de concorrer a cargos eletivos nas próximas eleições. “Penso muito seriamente em não concorrer. Lutar contra o sistema é muito difícil e os ataques são ferozes. Nem mesmo para um cargo legislativo vejo espaço agora”, disse para a reportagem.

Figueiró destacou que não pretende atuar como líder ou coordenador de campanhas políticas. O foco, segundo ele, será em projetos pessoais, especialmente no segmento da comunicação. “Talvez seja o momento de ficar mais tranquilo e cuidar dos meus interesses”, afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Advogado prevê penas severas para Bolsonaro e militares por plano de golpe e assassinatos
Política
Advogado prevê penas severas para Bolsonaro e militares por plano de golpe e assassinatos
Lula em vídeo gravado
Política
Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio
Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Política
Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
Política
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci
Política
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Zanin marca início de julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Política
Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher
Ministro Alexandre Padilha durante pronunciamento
Política
EUA cancelam vistos da mulher e filha de Alexandre Padilha, ministro da saúde

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS