Mesmo com convites, Beto Figueiró descarta disputar eleições em 2026

O ex-candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Figueiró, confirmou que deixou o partido Novo e que chegou a receber convites de outras siglas, como Avante e PRD.

Apesar das propostas, ele afirmou que não pretende se filiar a nenhum partido no momento e descartou a possibilidade de concorrer a cargos eletivos nas próximas eleições. “Penso muito seriamente em não concorrer. Lutar contra o sistema é muito difícil e os ataques são ferozes. Nem mesmo para um cargo legislativo vejo espaço agora”, disse para a reportagem.

Figueiró destacou que não pretende atuar como líder ou coordenador de campanhas políticas. O foco, segundo ele, será em projetos pessoais, especialmente no segmento da comunicação. “Talvez seja o momento de ficar mais tranquilo e cuidar dos meus interesses”, afirmou.

