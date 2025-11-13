Michelle Bolsonaro Alfineta Soraya Thronicke após Sabatina de Paulo Gonet

Após a sabatina do procurador-geral da República, Paulo Gonet na quarta-feira (12), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro repostou hoje (13) críticas à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), reagindo a uma fala da parlamentar sobre os presos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Michelle usou suas redes sociais para alfinetar Thronicke, acusando-a de contraditória em suas posições com a seguinte mensagem: “Soraya Thronicke, senadora surfista da onda Bolsonaro e atual defensora dos advogados dos investigados na CPMI do INSS, do ROUBO DE APOSENTADOS… Agora, na sabatina do Gonet, pede investigação CONTRA os advogados das vítimas do 8 de janeiro. SURREAL!!! Sério, não tô acreditando!!!”.

Durante a sabatina de Paulo Gonet, a senadora Soraya Thronicke pediu que os advogados envolvidos na defesa dos réus dos atos de 8 de janeiro fossem investigados, alegando que estariam ajudando seus clientes a se esconder da Justiça. Ela afirmou: “Todo mundo que pegou o primeiro ônibus, estava tendo uma excursão de graça, pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. A narrativa se repete com réus de Norte a Sul do país, assistidos por advogados de todos os lugares do Brasil. Parece-me que há alguém ou um conluio por trás deste tipo de comportamento”.

Thronicke ainda completou: “Estou fazendo publicamente essa denúncia muito triste porque são meus colegas. Mas, do jeito que defendo a OAB na CPMI, aqui preciso destacar os profissionais que, na minha observação técnica, impõem um ponto de interrogação enorme".

A parlamentar foi procurada pela reportagem que aguarda o posicionamento.

