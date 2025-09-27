Menu
Política

Michelle, Nikolas e aliados convocam para novo ato por anistia

"Caminhada pela Anistia" deve reunir em Brasília lideranças de direita e familiares de presos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro

27 setembro 2025 - 17h08Carla Andréa, com Metrópoles

Lideranças da direita nacional se reunirão no próximo dia 7 de outubro, em Brasília, para uma manifestação em apoio ao projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

O protesto, intitulado “Caminhada pela Anistia”, foi convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O ato está marcado para 16h (horário local), com concentração na Catedral Metropolitana de Brasília, e deve contar com a presença de familiares de presos relacionados aos eventos de 8 de Janeiro. 

Enfraquecimento da proposta

O protesto ocorre em meio ao enfraquecimento da proposta na Câmara dos Deputados, atualmente chamada de PL da Dosimetria. O relator do projeto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), já descartou conceder uma anistia ampla, geral e irrestrita, defendida pelos aliados de Bolsonaro. A versão final deve prever redução de penas para os envolvidos, beneficiando também o ex-presidente.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ressaltou que é necessário mais tempo para debater o projeto antes de levá-lo ao plenário.

“Não tenho uma temperatura precisa de como tem sido a conversa do relator, até porque ele não conversou ainda com todos os partidos, e eu não conversei com os líderes após a sua passagem de conversa com os deputados de cada bancada, de cada partido. Então eu preciso de um pouco mais de tempo para poder entender qual é o sentimento da casa e decidir sobre pautar ou não o projeto que está sendo relatado pelo deputado Paulinho da Força”, disse.

