Miglioli deixa Sisep e se coloca à disposição do partido para eleições de 2026

O secretário da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) de Campo Grande, Marcelo Miglioli, confirmou que deixará o cargo nesta quarta-feira (31), quando deve protocolar o pedido de exoneração junto à prefeita. A publicação oficial da saída deve ocorrer na edição de quinta-feira (2) do Diário Oficial do município.

Ao JD1 Notícias, Miglioli detalhou que a decisão é de caráter pessoal e ocorre após a conclusão do planejamento das ações da pasta. “Eu trabalho até amanhã, fecho o mês, fecho meu compromisso e entrego meu pedido de exoneração. A parte de projetos já está toda feita, agora é mais operacional”, afirmou.

O secretário destacou que a saída foi previamente conversada com a prefeita, mas ainda não há definição sobre quem assumirá o comando da Secretaria de Infraestrutura. A escolha, segundo ele, cabe exclusivamente à chefe do Executivo municipal.

Sobre o futuro político, Miglioli disse que ainda não definiu qual cargo pretende disputar nas próximas eleições, mas garantiu que seguirá à disposição do Progressistas (PP). “Não tenho disposição de disputar cargo proporcional, mas estou à disposição do partido e do grupo”, declarou.

Filiado ao PP, o secretário reforçou que permanece na sigla e alinhado ao grupo da senadora Tereza Cristina. “Não muda absolutamente nada. Continuo no PP e no mesmo grupo político”, disse.

Mesmo fora da função, Miglioli afirmou que pretende continuar colaborando com a gestão municipal. “Quero seguir ajudando a prefeita e contribuindo no que for possível”, completou.

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