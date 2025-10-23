Menu
Política

Gerson afirma que a possibilidade do Senado "é real"

Decisão deve acontecer ainda este ano, conforme apurado pelo JD1

23 outubro 2025 - 08h54Da redação    atualizado em 23/10/2025 às 10h30
Deputado estadual Gerson ClaroDeputado estadual Gerson Claro   (Divulgação)

O deputado estadual Gerson Claro (PP) confirmou que tem interesse real em disputar uma vaga no Senado nas próximas eleições. Segundo ele, o projeto vem sendo construído com diálogo e articulação política com a presidente do partido, senadora Tereza Cristina e com Reinaldo Azambuja (PL) e Eduardo Riedel (PP), lideranças da aliança que busca uma chapa pela reeleição do governador.

“Essa possibilidade é real. [...]. Eu tenho conversado muito com as três principais lideranças políticas  [...] que são três expoentes de direita e centro-direita”, afirmou em entrevista ao Jornal A Crítica.

O parlamentar afirmou, ainda, que sua disposição é clara. “Eu me coloquei à disposição da senadora e confesso pra você que a minha vontade hoje é trabalhar por esse objetivo”, destacou. 

Conforme apurado pelo JD1, decisão deve acontecer ainda este ano. 

