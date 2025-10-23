Gerson afirma que a possibilidade do Senado "é real"

Da redação atualizado em 23/10/2025 às 10h30

O deputado estadual Gerson Claro (PP) confirmou que tem interesse real em disputar uma vaga no Senado nas próximas eleições. Segundo ele, o projeto vem sendo construído com diálogo e articulação política com a presidente do partido, senadora Tereza Cristina e com Reinaldo Azambuja (PL) e Eduardo Riedel (PP), lideranças da aliança que busca uma chapa pela reeleição do governador.

“Essa possibilidade é real. [...]. Eu tenho conversado muito com as três principais lideranças políticas [...] que são três expoentes de direita e centro-direita”, afirmou em entrevista ao Jornal A Crítica.

O parlamentar afirmou, ainda, que sua disposição é clara. “Eu me coloquei à disposição da senadora e confesso pra você que a minha vontade hoje é trabalhar por esse objetivo”, destacou.

Conforme apurado pelo JD1, decisão deve acontecer ainda este ano.

