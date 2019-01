Gisele Bündchen envia carta após receber críticas de Tereza Cristina

Carta enviada, nesta quarta-feira (16), pela modelo Gisele Bündchen à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aponta que "maus brasileiros são aqueles que desmatam".

De acordo com matéria veiculada pela Folha de São Paulo, Gisele decidiu fazer a carta depois que Tereza criticou a modelo na última segunda-feira (14). A ministra disse que a celebridade não deveria falar publicamente sobre os casos de desmatamento que acontecem no Brasil, pois isso reverbera no mundo. Quem faz isso, segundo a titular da Agricultura, “são os maus brasileiros”

Mas em sua carta Gisele ressalta suas iniciativas de apoios aos projetos de preservação ambientais. “Lamento ver notícias como a do final de 2018, como dados do Governo Federal divulgados amplamente na imprensa, que o desmatamento na Amazônia havia crescido mais de 13% o que representa a pior marca em dez anos”, apontou.

“Um patrimônio inestimável ameaçado pelo desmatamento ilegal e a grilagem de terras públicas. Estes sim são os ‘maus brasileiros’, acrescentou.

Em seu Twitter, também na quarta-feira, a ministra, Tereza Cristina, agradeceu a carta enviada por Gisele. “Obrigada pela carta que nos enviou se dispondo a divulgar nossas ações positivas. Vamos construir juntas uma agenda contra o desmatamento ilegal e a grilagem”, afirmou.

