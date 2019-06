Damares Alves cumpre agenda em Campo Grande nesta sexta

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, tem agenda durante toda a sexta-feira (28) em Campo Grande.

Além de se reunir com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ela vai entregar veículos para os conselhos tutelares de cinco municípios e aproveitar para fazer visitas a órgãos de atendimento a crianças e adolescentes. Damares é a quarta ministra do atual governo que vem ao estado.

A agenda começa às 9h e encerra depois das 17h. A ministra participará de uma solenidade de entrega de veículos para Conselhos Tutelares do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Os carros serão para Sonora, Água Clara, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul e Miranda. A ministra também participará de uma celebração de parcerias voltadas para a melhoria e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Logo mais, a ministra visitará o Conselho Tutelar do Centro de Campo Grande junto com a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia de Melo, no Jardim São Bento.

À tarde, às 14h30, está prevista audiência com o governador Reinaldo Azambuja, para apresentar projetos da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a possibilidade de implantação pelo Estado e municípios.

E o último compromisso previsto é a visita à Unidade Socioeducativa Dom Bosco, na saída para Três Lagoas, onde adolescentes infratores cumprem as punições determinadas pela Justiça.

Na unidade, funciona o projeto Medida de Aprendizagem, para formação técnico-profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social.

