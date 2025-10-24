Menu
Política

Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul

Estado também adere a programas de gestão e cota de trabalho para mulheres vítimas de violência

24 outubro 2025 - 14h22Carla Andréa e Sarah Chaves

Durante agenda em Campo Grande nesta sexta-feira (24), o Governo Federal realizou a entrega de 20 imóveis da União a instituições públicas e entidades de Mato Grosso do Sul.

As destinações contemplam áreas voltadas à educação, reforma agrária, infraestrutura e projetos sociais, integrando o programa Imóvel da Gente, coordenado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

A cerimônia contou com a presença da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além do governador Eduardo Riedel (PP).

Entre os beneficiados, está a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que recebeu dois prédios para implantação de um hub de inovação e acolhimento estudantil.

Simone Tebet destacou que as entregas representam um avanço na utilização de bens públicos que estavam ociosos.

“Estamos falando de imóveis que antes acumulavam mato e dengue, enquanto a população precisa de moradia, de terra para plantar e de creches para trabalhar. Agora, esses espaços ganham função social e econômica”, afirmou.

O evento também marcou a adesão do Estado ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), que busca otimizar a administração pública por meio da cooperação entre União, estados e municípios. Mato Grosso do Sul passa a contar com dois servidores federais dedicados à implementação local do pacto.

Outro anúncio importante foi o programa de cotas para mulheres vítimas de violência, que reserva de 5% a 8% das vagas em contratos terceirizados de órgãos federais para esse público.

“A autonomia financeira é um passo essencial na reconstrução da vida dessas mulheres, e essa política garante oportunidade e dignidade”, explicou a ministra Esther Dweck.

A titular da SPU também confirmou a doação de terreno para a Casa da Mulher Brasileira, a primeira construída em área da União no Estado, reforçando a rede de proteção e acolhimento.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da parceria com o Governo Federal. “Não faz sentido União e Estado manterem imóveis subutilizados. Com diálogo e cooperação, conseguimos transformar essas áreas em espaços de serviço e desenvolvimento”, afirmou.

Desde 2023, segundo a ministra Simone Tebet, Mato Grosso do Sul recebeu mais de R$ 22 bilhões em investimentos federais, diretos ou via financiamentos, distribuídos entre os 79 municípios e o governo estadual, consolidando o Estado entre os que mais recebem recursos públicos no país.

