Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Política

Ministra Simone Tebet participará de palestra no mês de setembro em Bonito

Evento refere-se a 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

30 agosto 2025 - 18h14Luiz Vinicius
Ministra é uma das participantes do eventoMinistra é uma das participantes do evento   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, fará uma palestra no dia 4 de setembro com o tema voltado sobre planejamento e orçamento na 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.

O evento será sediado pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), com sede em Bonito. O evento acontece entre os dias 2 e 5 de setembro.

Com o tema 'Planejamento e Orçamento: a Rede Federal no futuro do desenvolvimento nacional', o debate será em torno de como integrar planejamento orçamentário e políticas educacionais para potencializar o impacto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica nos territórios.

Na palestra, a ministra trará a visão de governo sobre a importância da educação profissional como vetor de desenvolvimento e sobre as perspectivas de planejamento de médio e longo prazo para o país.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, reforça a importância do tema que será abordado pela ministra.

"A participação da ministra Simone Tebet enriquece nossa programação ao trazer a perspectiva de como a Rede Federal se insere no planejamento estratégico do país. Sua fala, voltada ao alinhamento entre orçamento público e expansão da educação profissional, será fundamental para que possamos refletir sobre os caminhos da Rede no médio e no longo prazo, sempre conectados ao desenvolvimento regional e nacional", complementa.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Moraes determina monitoramento presencial na casa de Bolsonaro
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel
Política
Riedel é homenageado com Ordem do Mérito Eleitoral em Campo Grande
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
Política
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Reunião com o prefeito Marçal Filho e o deputado federal Beto Pereira
Política
Beto Pereira anuncia investimentos em áreas prioritárias em Dourados
Presidente Lula à Rádio Itatiaia
Política
Lula diz que terá nomes para disputar 2026 e que Tarcísio sem Bolsonaro, "não é nada"
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Política
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro
Política
Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
CPMI -
Política
AO VIVO: CPMI do INSS realiza reunião e ouve depoimento de defensora pública

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte