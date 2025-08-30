Ministra Simone Tebet participará de palestra no mês de setembro em Bonito

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, fará uma palestra no dia 4 de setembro com o tema voltado sobre planejamento e orçamento na 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.

O evento será sediado pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), com sede em Bonito. O evento acontece entre os dias 2 e 5 de setembro.

Com o tema 'Planejamento e Orçamento: a Rede Federal no futuro do desenvolvimento nacional', o debate será em torno de como integrar planejamento orçamentário e políticas educacionais para potencializar o impacto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica nos territórios.

Na palestra, a ministra trará a visão de governo sobre a importância da educação profissional como vetor de desenvolvimento e sobre as perspectivas de planejamento de médio e longo prazo para o país.

A reitora do IFMS, Elaine Cassiano, reforça a importância do tema que será abordado pela ministra.

"A participação da ministra Simone Tebet enriquece nossa programação ao trazer a perspectiva de como a Rede Federal se insere no planejamento estratégico do país. Sua fala, voltada ao alinhamento entre orçamento público e expansão da educação profissional, será fundamental para que possamos refletir sobre os caminhos da Rede no médio e no longo prazo, sempre conectados ao desenvolvimento regional e nacional", complementa.

