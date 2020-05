Ministro da Defesa visita Hospital Regional na capital

O ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, visitou Campo Grande na manhã desta quarta-feira (20) e acompanhou a desinfecção, promovida por militares do Exército Brasileiro, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Além da vistoria, o ministro ainda participou de uma videoconferência com o Comando Militar do Oeste (CMO).

No hospital, o general foi acompanhado pelos secretários de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. Além de fiscalizar o trabalho de desinfecção foi realizada por 15 militares - como medida de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) – o general também visitou as tendas instaladas na unidade quer serão utilizadas quando 70% dos leitos da unidade para a doença estiverem ocupados.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, reuniram-se com o Ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, durante sua visita ao Hospital Regional de Campo Grande, nesta quarta-feira (20). Também integrou a equipe o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Soares.

No encontro, Resende destacou o anúncio hoje dos 77 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde. “Com isso, vamos ter uma das melhores estruturas do País. A atuação dos agentes das Forças Armadas aqui em nosso Estado tem sido muito importante nesse momento tão delicado em nossa saúde”, afirmou.

Já Videira afirmou que, independente desta guerra e a crise, as Forças Armadas sempre contribuem em diversas ações do Estado. “São parceiros indispensáveis hoje, para a segurança pública que hoje o MS produz para o restante do país. Somos um grande corredor para os crimes transfronteiriços e nós agradecemos pelo apoio”, disse.

O atual cenário é visto pelo ministro da Defesa como um momento de guerra e elogiou a estrutura montada no Hospital Regional. “É desafiador! Por dia, são mais de 30 mil homens das Forças Armadas trabalhando no combate ao coronavírus. Isso é uma obrigação das Forças Armadas com a população brasileira”.

* Matéria atualizada às 16h05, do dia 20 de maio, para acréscimo de informações.

