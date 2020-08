Ministro da Justiça parabeniza MS por apreensão recorde de maconha

O Ministro da Justiça André Gonçalves parabenizou nesta quinta-feira (27) os policiais de Mato Grosso do Sul pela apreensão recorde no país, de 30,3 toneladas de maconha. A mensagem foi divulgada em sua conta no Twitter.

“Parabenizo os policiais e a Secretaria de Seg Pública do Mato Grosso do Sul pela apreensão recorde de 33 ton de maconha. O Programa VIGIA do @JusticaGovBR seguirá dando todas as condições para que as forças de segurança possam combater o crime organizado nas fronteiras!”, diz o post desta quinta-feira (27).

Apreensão

O carregamento de maconha era transportado em uma carreta Bitrem e foi apreendido na tarde de ontem (26), pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-166 no município de Maracaju. Dois homens foram presos e levados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) em Dourados.

Esta é a maior apreensão de uma única vez feita no Brasil e supera a antiga marca da Polícia Rodoviária Federal que no dia 21 de maio deste ano havia apreendido 28 toneladas do entorpecente em meio a um carregamento de milho interceptado entre as cidades de Tacuru e Iguatemi também em Mato Grosso do Sul.

