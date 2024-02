Ministro de Bolsonaro realiza reuniões sobre reeleição

Faltando 100 dias para as eleições presidênciais, Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar na pesquisa de intenções de votos. Enquanto isso, o ex-Ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveria, afirmou que ele e Comandantes das Forças Armadas estão se reunindo para tratarem da reeleição do ex-presidente.

O foco é organizar uma atuação militar no processo eleitoral para manter Bolsonaro no poder. “Estou realizando, semanalmente, reuniões com os comandantes de Força. Nós estudamos, trabalhamos, e temos reuniões decisivas pela frente para vermos o que pode ser feito”, revelou Nogueira sem saber que estava sendo filmado.

