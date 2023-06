Ministro de Lula é vaiado durante Marcha para Jesus

Yara Deckner, com Metrópoles

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, foi vaiado nesta quinta-feira (8/6) durante discurso na Marcha para Jesus de São Paulo. Ele está no evento representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recusou convite da organização para participar.

“Quero dizer a vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres do Reino, que vivem para o Reino. Nós estamos lá não levantados pela nossa própria perna, mas levantados por Deus. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz.”

Ao mencionar o presidente, os fiéis que acompanhavam o discurso começaram a vaiá-lo.

Fiéis de diferentes vertentes do cristianismo lotam as ruas do centro e da zona norte de São Paulo nesta quinta. Segundo os organizadores, o evento deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), figura carimbada nas últimas marchas, também não estará presente. A única autoridade a confirmar presença foi o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

