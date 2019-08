Ministro Ernesto Araújo vem à capital em reunião sobre Corredor Bioceânico

Saiba Mais Política Reinaldo se compromete a acelerar liberação de recursos para corredor bioceânico

O ministro de Relações Exterioresdo Brasil, Ernesto Araújo, vem a capital para participar do encerramento da VIII Reunião do Grupo de Trabalho do Corredor Rodoviário Bioceânico, nesta quinta-feira (22), no Hotel de Ville Prime. O evento de encerramento começa um dia antes na quarta-feira (21).

Ernesto participará da mesa de encerramento do evento, que está programada para as 11h50. O governador Reinaldo Azambuja participa do evento, e estão sendo esperadas autoridades do Chile, Paraguai e Argentina.

A reunião anterior do Grupo de Trabalho aconteceu nos dias 3 e 4 de abril, em Assunção; Mato Grosso do Sul estava representado pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck. O GT do Corredor Bioceânico é composto por técnicos e autoridades do Brasil, Argentina, Paraguai e Chile e vem se reunindo desde 2016 para tratar da implantação da rota rodoviária ligando os dois oceanos Atlântico e Pacífico, tendo Mato Grosso do Sul como centro geográfico.

Programação

A VIII Reunião do GT do Corredor Rodoviário Bioceânico começa às 9h do dia 21 (quarta-feira), no Hotel Deville, em Campo Grande. A partir das 8h30 já está aberto o credenciamento para o evento, qualquer pessoa pode participar.

Às 11h haverá uma apresentação pelo chefe da Unidade de Infraestrutura da Comissão Econômica para a América Latina da ONU (Organização das Nações Unidas), Ricardo Sanchez. Na parte da tarde o grupo de divide em cinco mesas de trabalho com os seguintes temas: Infraestrutura, Transporte e Logística; Produção e Comércio; Simplificação dos Procedimentos Aduaneiros; Rede de Universidades; e Turismo.

Esta última mesa terá outra reunião no segundo dia do evento para tratar da promoção de voos regionais a partir do aeroporto internacional de Campo Grande. O secretário Jaime Verruck apresentará, às 8h, o Programa Estadual de Incentivo à Aviação Regional Decola MS.

No fim da manhã, acontece a apresentação dos resultados das mesas de trabalho, leitura da ata final e encerramento da reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil.

Saiba Mais Política Reinaldo se compromete a acelerar liberação de recursos para corredor bioceânico

Deixe seu Comentário

Leia Também