Missão Ásia no Japão abre portas para investimentos e parcerias em MS

A passagem da Missão Ásia pelo Japão tem gerado perspectivas positivas para a atração de investimentos e parcerias estratégicas em Mato Grosso do Sul.

Liderada pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), a comitiva cumpriu agendas em Tóquio e visitou a Expo Osaka 2025, evento que reúne 158 países e mais de 28 milhões de visitantes para debater e apresentar inovações nas áreas de tecnologia, sustentabilidade e saúde.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, avaliou como promissoras as reuniões com empresas japonesas. “É uma agenda que trouxe uma expectativa muito grande e vamos avançar a passos largos em projetos estruturantes para todo o Estado. As reuniões representam também ações importantes de parcerias que podem ser construídas com a indústria nacional. A missão no Japão nos deixa muito animados para construir o tão sonhado Mato Grosso do Sul”, destacou.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância de estar com essa conexão direta com os mercados. "Claro que as empresas é que fazem o negócio em si, mas aqui na Ásia passa muito pelos governos. É importante que a gente esteja conversando com os protagonistas dessa liberação", disse em suas redes sociais.

"No Japão, demos passos importantes para que a carne bovina e suína sul-mato-grossense conquiste ainda mais espaço no mercado internacional. Estamos buscando novos caminhos para ampliar oportunidades e gerar emprego, renda e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul", escreveu Riedel.

O atual secretário da Semadesc, Jaime Verruck, explicou que há duas situações distintas envolvendo a carne bovina e o mercado suíno. Na avaliação dele, o primeiro passo para o mercado bovino é a inserção de Mato Grosso do Sul na lista de habilitação de frigoríficos para realizar as vendas.

"Existe um trabalho muito forte, inclusive junto do Ministério da Agricultura, para a abertura desse mercado a partir do mês de novembro. Nós sempre destacamos muito que a partir do status de livre de febre aftosa, nós ampliaríamos de uma maneira significativa o mercado de carne suína. E o mercado japonês eu acho que é o mais relevante. Eu acho que são dois caminhos que nós começamos a construir aqui junto ao governo japonês e que a gente vai obviamente continuar trabalhando com as associações, com os produtores e também com o Ministério da Agricultura".

A missão, que conta com a participação do poder público e da iniciativa privada, também tem como integrantes o governador Eduardo Riedel, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e o diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça.

Iniciada em 4 de agosto na Índia, onde o grupo participou de encontros comerciais e conheceu inovações tecnológicas, a Missão Ásia seguirá agora para Singapura. O encerramento está previsto para 16 de agosto.

