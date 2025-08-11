Menu
Política

Missão de MS no Japão avança em negociações para ampliar exportação de carne

Ação também pretende atrair investimentos em energia renovável

11 agosto 2025 - 17h33Carla Andréa    atualizado em 11/08/2025 às 17h35

A missão internacional de Mato Grosso do Sul, que permanece na Ásia até o final desta semana, deu continuidade às suas tratativas comerciais no Japão, com foco principal na ampliação do mercado de proteína animal e na atração de investimentos para o setor de energia renovável, que engloba produtos como o gás natural.

O primeiro dia da missão no país nipônico foi marcado por encontros nos pavilhões do Brasil e da Arábia Saudita durante a Feira Internacional de Osaka - Expo Mundial 2025.

A edição deste ano tem como tema “Projetando uma Sociedade Futura para Nossas Vidas”, reunindo países e empresas em busca de parcerias estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

“O Japão tem demonstrado ao longo do tempo grande apoio às iniciativas do nosso Estado, e esta visita vai além das relações comerciais diretas. Estamos construindo uma relação de confiança e estreitando laços que podem gerar grandes oportunidades para Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Entre os setores destacados pelo governador como promissores para investimento estão a proteína animal, a agropecuária e a energia renovável, que hoje se destaca na pauta global sob o conceito da transição energética.

“As empresas podem contribuir para o desenvolvimento dessa matriz energética e, assim, participar diretamente do crescimento do Estado”, acrescentou Riedel.

Com a recente certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação, Mato Grosso do Sul reforça sua estratégia para ampliar a participação nas exportações de carne bovina para a Ásia, com o Japão como um dos principais mercados, reconhecido pela alta exigência qualitativa e expressivo volume de consumo.

