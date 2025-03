Moradores do Nova Campo Grande pedem por asfalto e outras melhorias na CÃ¢mara

Moradores do bairro Nova Campo Grande, da Capital, levaram reivindicações à Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (18). Investimentos para asfalto, limpeza de praças e canteiros, iluminação pública são alguns dos pedidos. A vice-presidente do bairro Fábia Britez apresentou as demandas na sessão ordinária. Vereadores garantiram apoio para ajudá-los no atendimento às demandas.

A principal queixa é em relação à falta de pavimentação, em mais de metade do bairro. “Quem mora mais longe do asfalto tem que andar seis, sete quadras porque o ônibus não passa”, afirmou Fábia Britez. Ela lembrou que em 2012 foram anunciados recursos para asfaltar todo o Nova Campo Grande, mas o investimento não chegou. No PAC 2, os investimentos chegaram a R$ 52 milhões, insuficientes para pavimentar todas as vias.

“Isso poderia ter mudado a realidade do nosso bairro. Hoje são mais de 6 mil pessoas na parte sem asfalto, sujeitas a lama e barro nos dias de chuva ou convivendo com poeira nos dias de sol”, disse a vice-presidente da Associação. Fábia reclamou ainda da falta de manutenção de canteiros, informando que os moradores precisaram desembolsar R$ 1,3 mil para limpar a praça. “É algo vergonhoso. Estamos esquecidos”, disse.

O mau cheiro na região, onde está instalado frigorífico, também foi abordado na Tribuna. Essa reclamação já foi tema de Audiência Pública na Casa de Leis e é alvo de ação judicial proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE).

O vereador Landmark afirmou que já foi professor em escola no bairro e conhece bastante a realidade do Nova Campo Grande. Ele reclamou do descaso da JBS com aquela comunidade, em relação ao mau cheiro. “Esta Casa de Leis vai estar vigilante. O Nova Campo Grande pode contar conosco nesta luta e neste debate necessário”, disse.

Na sessão ordinária, os vereadores garantiram apoio às demandas dos moradores, seja para buscar recursos de emendas federais e garantir que os investimentos sejam executados pela prefeitura. Muitos também relataram na sessão ordinária que já apresentaram indicações e reuniram-se com o secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, cobrando melhorias, como encascalhamento, tapa-buraco, entre outros.

