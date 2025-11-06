Menu
Política

Moraes assume presidência temporária do STF

Presidente Edson Fachin participa da Cúpula do Clima, em Belém

06 novembro 2025 - 14h52Da redação, com Agência Brasil
Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal   (Reprodução)

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, preside nesta quinta-feira (6) a Corte interinamente em função da participação do presidente do Supremo, Edson Fachin, na Cúpula do Clima, em Belém.

O ministro, que é relator das ações penais da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi saudado pelos colegas por assumir interinamente a cadeira da presidência.

O ministro Dias Toffoli prestou uma homenagem a Moraes e disse que ele merece estar no cargo.

"A data de hoje é especial, porque sou seu amigo e colega desde 1986. Para mim é uma alegria vê-lo nesta cadeira. Vossa Excelência tem a dimensão dela", afirmou.

Em nome da Corte, a ministra Cármen Lúcia também felicitou o ministro.

"Queria dizer que, em nome de todos os colegas, é uma honra ter Vossa Excelência como vice, desejando que seja, como tem sido, um ótimo colega", completou.

