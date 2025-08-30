Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Política

Moraes determina monitoramento presencial na casa de Bolsonaro

Ministro do STF autorizou ainda que sejam realizadas vistorias em todos os veículos que saírem da casa do ex-presidente

30 agosto 2025 - 13h50Carla Andréa, com CNN
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (30) que a Polícia Penal do Distrito Federal faça o monitoramento presencial da área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Segundo a decisão, a vigilância deverá ocorrer na “área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características”. Moraes apontou que imóveis nas laterais e fundos da residência criam pontos cegos que podem comprometer a fiscalização.

Além disso, o ministro autorizou vistorias em todos os veículos que saírem da residência, devendo os autos serem documentados diariamente, incluindo identificação de motoristas e passageiros.

Embora tenha ressaltado a necessidade de preservar a privacidade dos demais residentes, Moraes reforçou que a prisão domiciliar representa uma “restrição parcial da privacidade e intimidade do custodiado, sob pena de sua total inutilidade”.

O pedido para reforço na vigilância foi feito pela Polícia Federal, que argumentou que o monitoramento eletrônico por tornozeleira pode apresentar falhas ou sofrer interferências. A corporação citou precedentes de monitoramento presencial em outros casos de custodiados.

O procurador Paulo Gonet, no entanto, não considerou necessária a presença contínua de agentes na área externa, mas recomendou que o espaço permaneça livre de obstruções para eventual intervenção policial.

Gonet mencionou também a descoberta de um pedido de asilo de Bolsonaro na Argentina e sua proximidade com dirigentes estrangeiros, que poderiam facilitar o acesso a embaixadas.

Desde quarta-feira (27), duas viaturas já realizam patrulhamento constante no entorno da residência, sem identificação visual da polícia, enquanto agentes penais se revezam dentro do local. Um ponto de apoio foi estabelecido em parceria com o condomínio, permitindo pausas para alimentação e higiene durante os revezamentos.

Os agentes ainda acompanham em tempo real a tornozeleira eletrônica e qualquer intercorrência é comunicada imediatamente.

A escala e os horários de revezamento dos policiais penais são mantidos sob sigilo por questões de segurança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministra é uma das participantes do evento
Política
Ministra Simone Tebet participará de palestra no mês de setembro em Bonito
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel
Política
Riedel é homenageado com Ordem do Mérito Eleitoral em Campo Grande
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
Política
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Reunião com o prefeito Marçal Filho e o deputado federal Beto Pereira
Política
Beto Pereira anuncia investimentos em áreas prioritárias em Dourados
Presidente Lula à Rádio Itatiaia
Política
Lula diz que terá nomes para disputar 2026 e que Tarcísio sem Bolsonaro, "não é nada"
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Política
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro
Política
Riedel defende políticas inclusivas e integração entre Estado e municípios em encontro
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
CPMI -
Política
AO VIVO: CPMI do INSS realiza reunião e ouve depoimento de defensora pública

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte