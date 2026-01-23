Menu
Política

Moraes determina retirada de bolsonaristas acampados na Papudinha e cita atos de 8 de janeiro

Na decisão, Moraes afirma que a presença de manifestantes nas imediações da unidade prisional pode configurar possível prática criminosa e representar risco à segurança do local

23 janeiro 2026 - 19h11Brenda Assis
O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023   (Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (23) a remoção imediata e a proibição de acesso e permanência de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que estavam acampados em frente ou nas proximidades do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como Papudinha.

Na decisão, Moraes afirma que a presença de manifestantes nas imediações da unidade prisional pode configurar possível prática criminosa e representar risco à segurança do local. O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, ao justificar a necessidade de medidas preventivas para evitar novos episódios de violência ou tentativa de desestabilização institucional.

“Determino a remoção imediata e a proibição de acesso e permanência de quaisquer acampamentos ou indivíduos que se encontrem em frente ou nas adjacências da Penitenciária Federal de Brasília – Complexo da Papuda, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam comprometer a segurança do estabelecimento prisional”, escreveu o ministro na decisão.

Jair Bolsonaro está detido na Papudinha desde o último dia 15 de janeiro, após ser transferido da Superintendência da Polícia Federal (PF). Desde então, apoiadores do ex-presidente passaram a se concentrar nas imediações do batalhão, promovendo vigílias e manifestações em apoio ao político.

A decisão determina que as forças de segurança do Distrito Federal adotem as providências necessárias para cumprir a ordem judicial, garantindo a desmobilização dos acampamentos e impedindo novas concentrações no local.

