Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS

Morreu durante essa quinta-feira, dia 25 de setembro, Cícero Antônio de Souza, conselheiro aposentado e ex-presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).

Segundo soube a reportagem, ele estava em São Paulo, onde realizava um tratamento contra um câncer - no qual não foi detalhado.

Em nota, o TCE-MS trouxe detalhes da vida de Cícero, informando que ele ingressou no órgão em 31 de dezembro de 2001, onde "desempenhou sua missão com dedicação e compromisso até a aposentadoria, em 2014".

Na trajetória, ele presidiu a Corte de Contas em quatro biênios consecutivos, "deixando uma marca de liderança e contribuição relevante para a instituição".

Cícero de Souza também passou pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde foi eleito deputado estadual e exerceu o cargo por quatro mandatos consecutivos. No período em que esteve na Casa de Leis, ele presidiu o espaço entre 1994 e 1996.

"Em nome de todos os conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores, auditores e servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifesta solidariedade e apresenta condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor", diz a nota.

