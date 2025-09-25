Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Morre Cícero Antônio de Souza, ex-presidente do TCE-MS

Conselheiro aposentado estava em São Paulo, onde tratava de um câncer

25 setembro 2025 - 22h56Luiz Vinicius     atualizado em 25/09/2025 às 22h58

Morreu durante essa quinta-feira, dia 25 de setembro, Cícero Antônio de Souza, conselheiro aposentado e ex-presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).

Segundo soube a reportagem, ele estava em São Paulo, onde realizava um tratamento contra um câncer - no qual não foi detalhado.

Em nota, o TCE-MS trouxe detalhes da vida de Cícero, informando que ele ingressou no órgão em 31 de dezembro de 2001, onde "desempenhou sua missão com dedicação e compromisso até a aposentadoria, em 2014".

Na trajetória, ele presidiu a Corte de Contas em quatro biênios consecutivos, "deixando uma marca de liderança e contribuição relevante para a instituição".

Cícero de Souza também passou pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde foi eleito deputado estadual e exerceu o cargo por quatro mandatos consecutivos. No período em que esteve na Casa de Leis, ele presidiu o espaço entre 1994 e 1996.

"Em nome de todos os conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores, auditores e servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifesta solidariedade e apresenta condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor", diz a nota.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
Política
Tarcísio nega aval de Bolsonaro para disputar Presidência
Engavetamento / 23/09/2025 -
Política
Vereadores cobram melhorias da Agetran após engavetamento na Cônsul Assaf
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande
Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Marcos Marcello Trad -
Política
Promotor pede nulidade da efetivação de Marquinhos Trad na Assembleia
Eduardo Riedel e outras autoridades -
Política
MS cria Comitê Interinstitucional para recuperar ativos e combater crimes fiscais
Foto: CMD
Política
Deputados votam projeto que reconhece oficialmente a Feira Literária de MS
Foto: PMCG
Política
Vereadores votam programa para regularização de dívidas de beneficiários da EMHA
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Política
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Na Conferencia estadual mais de 300 mulheres se reuniram para debater o assunto que,a gora, segue para o debate nacional
Política
MS levará propostas inovadoras para 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante