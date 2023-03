Morre ex-ministro Eliseu Padilha

Nany Sene com informações do G1

Morreu na noite desta segunda-feira (13), aos 77 anos, o ex-ministro da Casa Civil no governo Temer, Eliseu Padilha, vítima de um câncer no estômago.

Padilha nasceu na cidade de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul, era advogado e empresário. Em 1967 mudou-se para Tramandaí, no Litoral Norte do estado, onde foi eleito prefeito em 1989, foi reeleito, em 1995 se elegeu como deputado federal, e começou a ocupar cargos no Executivo e na direção do PMDN nacional.

O velório será realizado na quarta-feira (15), entre 10h e 17h, no Palácio Piratini, sede do governo estadual, na capital gaúcha, depois o corpo será levado para o Angelus Memorial e Crematório, para cerimônia restrita aos familiares. Padilha deixa a esposa e seis filhos.

Deixe seu Comentário

Leia Também