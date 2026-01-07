Menu
Morre o ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, em Dourados

A Câmara Municipal lamentou a morte e destacou o legado deixado pelo político

07 janeiro 2026 - 11h23Sarah Chaves    atualizado em 07/01/2026 às 12h02

Morreu nesta quarta-feira (7) o ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, em Dourados. Formado em Educação Física, ele teve atuação marcante na vida pública do município e do Estado, com três mandatos como vereador na Câmara Municipal de Dourados, nos períodos de 1983 a 1986 e de 1997 a 2004, sendo dois deles consecutivos.

Ao longo da trajetória política, Paulo Falcão também exerceu o cargo de secretário estadual de Desporto e Lazer durante o governo Marcelo Miranda (1987–1990), foi coordenador do programa Vale Renda na gestão do ex-governador André Puccinelli e atuou como assessor parlamentar em diferentes mandatos nas últimas décadas. Além da política, teve participação relevante na comunicação regional, como sócio proprietário do extinto jornal Diário MS e colaborador de veículos de imprensa de Dourados.

Em nota, a Câmara Municipal de Dourados manifestou profundo pesar pelo falecimento do ex-parlamentar, destacou as contribuições deixadas ao município e ao Poder Legislativo e se solidarizou com familiares e amigos. “Neste momento de dor, a Câmara reconhece e reverencia o legado de serviços prestados por Paulo Falcão à população e à vida pública”, diz o comunicado.

