Morre Picó, do Incra e irmão de Zeca do PT

O velório de Picó acontecerá na Capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, próximo a Universidade Católica Dom Bosco, nesta segunda-feira (13), das 11h às 16h.

"Picó foi uma pessoa iluminada e temente a Deus, que sempre soube viver a vida com alegria e energia", disse.

O irmão do deputado estadual Zeca do PT consolidou sua carreira como servidor público, dedicando 40 anos de trabalho ao instituto, antes de se aposentar.

Morreu na tarde deste domingo (12), em Porto Murtinho, Alípio Miranda dos Santos, de 65 anos, por conta de complicações causadas por pedras na vesícula, após um tratamento com hemodiálise. Ele era procurador federal aposentado do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

