Motociclista tem celular roubado em cruzamento no Centro

Um entregador, que trabalha com aplicativo de comida, teve o celular roubado na tarde desta segunda-feira (16) por dois menores, no Centro de Campo Grande. De acordo com a vítima, o crime aconteceu enquanto ele estava parado em um semáforo da avenida Ernesto Geisel com a rua Marechal Rondon.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, Fernando Costa Machado, de 37 anos, relatou que os dois infratores se aproximaram dele, sendo que um deles portava uma faca. Devido à abordagem, ele foi obrigado a entregar o aparelho, após o roubo, os dois suspeitos fugiram.

Com base nas características passadas pela vítima, a Polícia Militar fez ronda próxima ao local do crime, porém ninguém foi detido. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também