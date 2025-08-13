Menu
Política

Motta anuncia grupo de trabalho para garantir segurança infantil na internet

Na próxima quarta-feira (20), será realizada uma comissão geral para discutir amplamente a presença de crianças e adolescentes na web

13 agosto 2025 - 09h12Sarah Chaves
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados   (Agência Câmara)

Após a grande repercussão do vídeo do youtuber Felca, que trouxe à tona a grave questão da adultização e exploração de crianças e adolescentes na internet, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a criação de um grupo de trabalho com 30 dias para apresentar uma proposta que garanta a segurança dos menores online.

Durante seu pronunciamento, Motta destacou a importância da ação imediata, questionando: "Se nós, como sociedade, não formos capazes de fazer com que cada criança viva cada fase da vida com dignidade e respeito, para que serve a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional?".

Motta enfatizou que a proteção da infância é um dever inadiável, que ultrapassa divisões partidárias e ideológicas. Ele também compartilhou sua própria reação ao vídeo de Felca, afirmando: "Sou pai de duas crianças. Ao ver aquelas imagens, a primeira reação foi humana, de um pai que se pergunta: que mundo estamos deixando para nossos filhos?".

O presidente anunciou que, na próxima quarta-feira (20), será realizada uma comissão geral para discutir amplamente a questão da segurança infantil na internet. "Temos mais de 60 projetos de lei tratando desse tema. Abriremos o Plenário para que todos os interessados possam falar", afirmou.

Além dessa pauta crucial, Motta também mencionou outros temas que serão prioridade para votação no segundo semestre, incluindo a proposta de emenda à Constituição (PEC) para reestruturar o sistema de segurança pública, o novo Plano Nacional de Educação (PNE), a regulamentação da inteligência artificial, a reforma administrativa e o projeto de lei do governo que isenta de Imposto de Renda, a partir de 2026, quem ganha até R$ 5 mil por mês. Outros tópicos abordados incluem a regulamentação do trabalho por aplicativos e o combate a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

