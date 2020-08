Mourão convida ator para “marchar pela Amazônia”

Mourão aproveitou o discurso durante seminário promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (19/8) para rebater críticas do ator Leonardo DiCaprio quanto à preservação do bioma.

O vice-presidente convidou DiCaprio para caminhar pela floresta e conhecer a realidade e a geografia da região.

“A Amazônia não é uma coisa única. Existem 22 tipos de florestas diferentes aqui dentro. Não é única, muito menos uma planície. Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, nosso ator Leonardo DiCaprio, para ele ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira e nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva, entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E aí ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região”.

Para Mourão, há muita desinformação sobre a Amazônia, que contamina a imagem do país quanto à preservação da floresta no ambiente internacional e mesmo entre as outras regiões do país.

Deixe seu Comentário

Leia Também