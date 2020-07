Movimento protesta contra Bolsonaro na Afonso Pena

Um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro reuniu diversas pessoas na Avenida Afonso Pena, na manhã desta sexta-feira (9), em Campo Grande. Um dos principais motivos do ato, foi a atual gestão do presidente em relação a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Com caixão, representando os mortos pelo coronvírus em todo o Brasil, e faixas, que se abriam no momento em que os carros paravam nos semáforos, foi possível ouvir gritos de “fora Bolsonaro”, tanto pelos manifestantes como por pessoas e motoristas que passavam pelo local.

“Nesse movimento está o ramo da alimentação, da saúde, educação, o pessoal da agricultura familiar, onde cada um tem a sua demanda, mas o que nos unifica hoje é, principalmente, a falta de competência do Governo Federal de manejar políticas nacionais de saúde para o controle do Covid-19”, comentou Jaime Teixeira, presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).

No canteiro central da avenida, também foi possível observar diversas cruzes estavam cravadas no solo, mais um gesto de protesto e comoção em relação as mortes causadas pelo coronavírus.

“Nós estamos aqui para mostrar para a sociedade que mais de 50 mil vidas foram ceifadas (pela covid-19), em prol do trabalho e da democracia”, comentou o presidente da Central Única dos Trablhadores (CUT-MS), Vilson Gregório.

Além disso, Vilson exprimiu criticas ao Governo Federal, o classificando como desgoverno, “Não tem Governo, o Brasil está sem Governo, o Brasil está sem comando, não uma política pra saúde, para o emprego. Então a maior indignação da CUT é que não tem governo, tem um desgoverno”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também