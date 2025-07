MS apresenta projeto de PPP do Hospital Regional a investidores na Bolsa de Valores

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou, na última quinta-feira (24), na sede da B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo, o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) a investidores interessados em participar da modernização da principal unidade hospitalar pública do Estado.

Durante o roadshow, foram detalhados os principais aspectos do projeto, que prevê a construção de um novo bloco hospitalar, reforma das estruturas já existentes e concessão administrativa dos serviços não assistenciais por um período de 30 anos.

A proposta prevê R$ 952 milhões em obras e R$ 4,7 bilhões na operação de serviços de apoio, totalizando cerca de R$ 5,6 bilhões em investimentos privados.

“É um trabalho longo, cuidadoso, para algo tão complexo. A expectativa é lançar o edital ainda este ano, com leilão previsto para março de 2026. Estamos buscando máxima transparência nesse processo”, afirmou o governador Eduardo Riedel, durante o evento.

Segundo o governo, o projeto representa um novo modelo de gestão em saúde pública, focado na eficiência e na qualidade do atendimento à população.

Com a ampliação do hospital, será possível aumentar em 60% o número de leitos e modernizar a infraestrutura, incorporando equipamentos de última geração e oferecendo um ambiente mais adequado ao atendimento 100% gratuito via SUS.

O projeto da PPP foi desenvolvido em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), que recebeu 408 contribuições durante a fase de consulta pública.

A secretária especial do EPE, Eliane Detoni, ressaltou que o modelo foi construído com base em diálogo técnico e participação de especialistas.

“É um projeto robusto, que passou por inúmeras reuniões e visitas técnicas. As contribuições foram fundamentais para aprimorar pontos estratégicos da proposta”, disse Detoni.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, destacou que o HRMS continuará oferecendo as mesmas especialidades médicas e se manterá como a principal referência da rede pública estadual.

“É o maior hospital do Estado e será ainda mais eficiente. Queremos um parceiro que nos ajude a elevar o padrão de qualidade da saúde em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Inaugurado em 1997, o HRMS está localizado em Campo Grande e é vinculado à Fundação Serviços de Saúde (Funsau). A unidade ocupa uma área total de 90 mil m², com 32 mil m² de área construída e conta atualmente com 362 leitos e atendimento em 46 especialidades médicas.

Além do governador e dos secretários, participaram da apresentação os titulares das pastas da Semadesc, Jaime Verruck, da Segov, Rodrigo Perez, e a diretora-presidente do hospital, Marielle Alves Corrêa.

A expectativa é de que o processo licitatório avance nos próximos meses, com audiência pública, lançamento do edital e leilão até o primeiro trimestre de 2026.

