'MS Ativo Municipalismo 2' terá mais R$ 1 bilhão para municípios em 2026

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) promoveu na última semana, uma reunião estratégica com o Governo do Estado para alinhar as diretrizes do MS Ativo Municipalismo 2 e definir as prioridades dos municípios para 2026. O encontro reuniu o governador Eduardo Riedel e 49 prefeitos, reforçando o papel da entidade como elo de interlocução direta entre os municípios e o Executivo estadual.

O encontro abordou temas centrais como infraestrutura urbana, ampliação da atenção à saúde e o planejamento das futuras ações do programa. Durante a reunião, o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, destacou a importância do trabalho conjunto. “Hoje é um dia em que saímos daqui olhando para frente, olhando para os municípios e para o Mato Grosso do Sul. Nós sempre buscamos discutir as políticas públicas de forma conjunta, porque é em conjunto que conseguimos enfrentar os problemas, construir soluções e entregar resultados para as pessoas. As dificuldades existem para todos, para cidades pequenas, médias ou grandes, para o Estado e para cada gestor, mas estamos aqui justamente para superá-las juntos.”

O governador Eduardo Riedel reafirmou que o municipalismo seguirá como prioridade e apresentou o balanço do MS Ativo 1, que totaliza R$ 1,5 bilhão, com R$ 1 bilhão já executado e R$ 500 milhões a serem repassados no início de 2026. O MS Ativo Municipalismo 2 garantirá mais R$ 1 bilhão, permitindo que o próximo ano comece com a conclusão do primeiro ciclo e o início do segundo.

Thalles Tomazelli ainda ressaltou que cada município avança conforme sua realidade, com cidades que já alcançaram 70% de execução do MS Ativo 1 e outras com 50%, assegurando que todas cumpram o cronograma previsto. A Assomasul reafirmou que continuará conduzindo a articulação entre prefeitos e Governo do Estado, garantindo que as demandas municipais permaneçam como prioridade no planejamento de 2026.

