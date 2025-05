MS Ativo: Riedel faz reuniões com prefeitos para definir investimentos da segunda fase do programa

O governador Eduardo Riedel se reuniu com lideranças das cidades de Deodápolis, Sonora e Laguna Carapã durante a segunda-feira (26). As reuniões fazem parte do programa MS Ativo – Municipalismo, onde o governador recebe as prefeituras de MS para definir novas obras de infraestrutura em todas as cidades.

Com Deodápolis, foi firmada a parceria para obras de pavimentação e drenagem do distrito de Porto Vilma. O objetivo é contribuir e oferecer melhor qualidade de vida aos moradores.

“É muito bom ter este contato direto com o município, para levar benefícios diretos à população. O prefeito e vereadores conhecem as demandas e sabem o que ocorre no dia a dia da cidade. O município fez o dever de casa bem feito e apresentou uma proposta e ação direcionada, que vamos atender”, garantiu o governador.

O município de Sonora entrou para a segunda fase do programa com obras de saneamento e lazer, construção de casas, drenagem e pavimentação.

A prefeita Clarice Ewerling, acompanhada de sua equipe escolheram a pavimentação e drenagem para dois acessos ao Balneário Pôr do Sol, importante ponto turístico da cidade e região e conhecido por suas águas cristalinas e bela paisagem.

Ainda na pauta foram apresentados os projetos que já estão em execução neste momento como a construção de Centro de Convivência, a reforma e ampliação da unidade básica de saúde, a construção de 86 unidades habitacionais no loteamento Bela Vista, a urbanização de 42 lotes, e a implantação e complementação do sistema de esgotamento sanitário da estação de tratamento, elevatória, rede e ligações, com previsão de entrega em maio de 2026.

Riedel fez questão de ressaltar que com a entrega do complexo de saneamento, o município alcançará 98% de universalização do sistema de abastecimento de água e esgoto. Sonora tem cerca de 14 mil habitantes e no próximo dia 3 de junho, completará 37 anos de fundação.

Agora em Laguna Carapã o governo do estado irá investir na restauração da MS-379 (um trecho de 49 km) e ainda na pavimentação e drenagem do Bairro Nossa Senhora de Caacupê do distrito de Bocajá.

Durante a reunião com o governador Eduardo Riedel, o prefeito Itamar Bilibio e representantes da administração municipal, além dos vereadores, discutiram os projetos prioritários para o município.

Atualmente, o Governo do Estado investe R$ 27,5 milhões em infraestrutura em Laguna Carapã, com obras nas áreas de saúde, educação, saneamento e habitação.

A reunião contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), dos deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, e dos parlamentares estaduais Junior Mochi, Rinaldo Modesto, Roberto Hashioka, Mara Caseiro, Renato Câmara, Márcio Fernandes, Pedrossian Neto, e do presidente da Alems, deputado Gerson Claro.

