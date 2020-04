MS cai uma posição e registra o 2º pior índice de isolamento

O Mato Grosso do Sul registrou o 2º pior índice de isolamento social do Brasil, mesmo com todas as evidências que mostram o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no estado. Governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta terça-feira (14) que, caso a situação persista e o avanço da doença cresça, existe a possibilidade dele decretar ‘lockdown’ (fechamento total).

O Mato Grosso do Sul só perde para o Tocantins, no levantamento feito em todos os municípios do país e divulgado hoje. Segundo o Governo, na última segunda-feira (13), pós feriado, a taxa média de isolamento social no Estado foi de 40,7%. Para se ter uma ideia, o índice é o pior já registrado no mês de abril, seguido de quinta-feira que contabilizou 42,3%.

Ainda conforme o órgão, mesmo com aumento acelerado de casos confirmados, quatro mortes, e início da transmissão comunitária, o número preocupa as autoridades sanitárias, pois, de acordo com elas, o cenário para próximas semanas pode ser agravado ainda mais, com o colapso do sistema de saúde.

As projeções com base nos dados de monitoramento do distanciamento social têm deixado autoridades em alerta. Medidas extremas, como o bloqueio total da movimentação, não são descartadas.

Segundo o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, se os sul-mato-grossenses não tiverem a consciência da importância de ficar em casa, o estado pode chegar a esse momento de fechamento total. “É uma medida drástica, é radical, alguns países tomaram. Aqui no Brasil, alguns governos estão olhando essa possibilidade. A medida extrema vem se não tiver a consciência da sociedade. Podemos ir sim para uma medida extrema, para decretar isso. Nós todos temos que ser conscientes”, enfatizou.

No ranking dos municípios com maior movimentação de pessoas e pior índice de isolamento social nesta segunda-feira estão: Rio Verde de Mato Grosso (30,1%), Bodoquena (32,3%), Taquarussu (32,8%), Coronel Sapucaia (33,5%), Nioaque (34,5%), Tacuru (34,7%), Laguna Carapã (34,8%), Jardim (35,2%), Rio Brilhante (35,4%) e São Gabriel do Oeste (35,8%).

