MS Day Internacional: Estado é destaque em Nova Iorque e busca investidores

Com a presença de investidores, empresários e setor financeiro, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, iniciou as atividades do 'MS Day' em Nova Iorque (EUA), nesse domingo (12), apresentando as potencialidades de MS. A expectativa é que novos investimentos possam vir até o Estado, gerar empregos, renda e, com isso, mais crescimento econômico.

O governador destacou que o objetivo é voltar a Mato Grosso do Sul com grandes oportunidades. “Vamos gerar cada vez mais investimentos aos municípios, tendo como última consequência emprego, renda e oportunidades para nossa gente. É com parcerias com a iniciativa privada que se constroem projetos de desenvolvimento”.

Na apresentação feita aos empresários, o governador citou a chegada da fibra ótica aos 79 municípios, por meio de uma parceria público-privada, o esgotamento sanitário que já está em 70% e vai ser universalizado nos próximos quatro anos, assim como a concessão de três rodovias (BR-262, BR-267 e MS-040), que devem ir a leilão no segundo semestre.

“Temos ainda o projeto (concessão) de parques ambientais, que vai se juntar ao Bioparque Pantanal, assim como grandes oportunidades na área de infraestrutura e meio ambiente. O Estado conseguiu construir um bom ambiente de negócio, com marcos regulatórios bem definidos e segurança jurídica. Temos um crescimento de 6% ao ano, que vai continuar”, disse Riedel.

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, também está presente no evento. “MS merece avançar em outros patamares, porque temos o que mostrar, e estamos plantando uma semente aqui em Nova Iorque, para trazer investimentos a médio e longo prazo, com oportunidades que vão chegar em breve. Estamos confiantes para conseguir resultados satisfatórios”, afirmou.

MS Day

Com um cenário positivo para atrair novos negócios, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza o 'MS Day Internacional', que acontece em Nova Iorque até o dia 17 de maio de 2024.

O evento faz parte da Brazilian Week, semana com discussões sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira.

O 'MS Day' é uma marca criada pelo Governo do Estado e pela Fiems, para apresentar as potencialidades de Mato Grosso do Sul. A primeira edição foi realizada em agosto do ano passado em São Paulo (SP), com participação de mais de 400 empresários na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O evento culminou no anúncio da prospecção de R$ 5,5 bilhões em novos investimentos para o Estado.

