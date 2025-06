MS fica em 1º lugar em ranking que mostra taxa de investimentos

Mato Grosso do Sul alcançou o 1º lugar no Brasil no indicador de investimento público, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado recentemente.

O índice, que compõe o pilar de Solidez Fiscal, avaliou a capacidade dos estados em manter o equilíbrio nas contas públicas — como o controle de gastos com pessoal — e, com isso, investir de forma eficiente para impulsionar o crescimento econômico e a produtividade regional.

A conquista foi celebrada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado Gerson Claro (PP), que destacou o papel do Legislativo na consolidação desse resultado.

“Esse feito não é por acaso. Graças também ao trabalho feito pela ALEMS, o Poder Executivo alcança esse equilíbrio fiscal, a estabilidade política e o compromisso com o presente e o futuro da população. Investir com responsabilidade significa cuidar das contas públicas sem abrir mão do desenvolvimento”, afirmou.

Gerson ressaltou ainda a importância da harmonia entre os poderes para alcançar bons resultados: “Queremos cumprimentar o Executivo, ao mesmo tempo em que reconhecemos o papel da Assembleia Legislativa. São investimentos que passam por aqui para aprovação. Quando aprovamos um orçamento ou um financiamento, fazemos isso com responsabilidade e foco no bem-estar coletivo. É esse o MS que estamos construindo: forte, equilibrado e com qualidade de vida para todos.”

Indicador avaliou todos os estados brasileiros

O ranking levou em consideração as 27 unidades da federação e analisou, além da solidez fiscal, critérios relacionados a ESG (ambiental, social e governança) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas).

O objetivo é oferecer uma visão abrangente sobre a competitividade dos estados brasileiros. Na classificação geral do indicador de investimento público, Mato Grosso do Sul aparece entre os 10 primeiros, ocupando o 9º lugar.

No entanto, quando considerado o recorte específico de solidez fiscal no investimento público, o estado lidera nacionalmente.

Ranking dos 10 primeiros estados no indicador de investimento público:

São Paulo

Santa Catarina

Paraná

Distrito Federal

Rio Grande do Sul

Espírito Santo

Minas Gerais

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

